У Полтаві викрили схему з фіктивною закупівлею солі — директора ТОВ підозрюють у розтраті 43 млн грн

Директору харківського підприємства повідомили про підозру у привласненні понад 43 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Фото: Полтавська обласна прокуратура

Полтавська обласна прокуратура висунула підозру директору харківського товариства у розтраті понад 43 млн грн, виділених на постачання солі та прибирання територій Полтавської громади.

Як розповіли у прокуратурі, у вересні 2022 року товариство уклало договір з Управлінням ЖКГ Полтавської міської ради. Договір передбачав надання послуг із прибирання територій громади та постачання 3 тисяч тонн хлористого натрію (солі з антизлежувачем). Директор, підробивши акти виконаних робіт і прийому-передачі товару, отримав понад 43 млн грн, але сіль так і не поставив.

Як наслідок, місцевому бюджету завдано збитки на вказану суму.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також встановлюється причетність інших осіб до скоєння злочину.

У прокуратурі зазначили, що до 17 січня 2025 року керівник товариства перебував за кордоном, що унеможливлювало проведення з ним слідчих дій, зокрема – обшуків за ухвалами суду, отриманими 6 січня.

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