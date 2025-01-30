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На Одещине начали убирать мазут на побережье, видео

14:16, 30 января 2025
На Одещине начали убирать нефтепродукты, которые вытекли из-за аварии двух российских танкеров.
На Одещине начали убирать мазут на побережье, видео
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В Одесской области на территории песчаной пересыпи Черного моря вдоль части Джантшейского лимана и озера Сасык начали убирать вытекшие из-за аварии двух российских танкеров в Керченском проливе нефтепродукты.

Об этом сообщил глава Лиманской общины Василий Резниченко.

«Коммунальщики Лиманского сельского совета по поручению Одесской ОВА начали убирать нефтепродукты на территории песчаной пересыпи Черного моря вдоль части Джантшейского лимана и озера Сасык», - отметил он.

Замазученный песок передадут в специальное учреждение для переработки и восстановления.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Одесской области побережье Черного моря покрылось пятнами мазута.  Токсичные сгустки нефтепродуктов попали в воду в результате аварии российских танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря 2024 года в Керченском проливе.

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Одесса

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