В Гоструда объяснили, когда работодатель может отказать в оплате больничных

Государственная служба Украины по вопросам труда рассказывает, когда работодатель может отказать в оплате больничных.
Фонд социального страхования Украины отказывает в страховых выплатах и предоставлении социальных услуг застрахованному, если имели место:
умышленные действия, а также бездействие (сокрытие заболеваний, невыполнение предписаний и ограничений врача) потерпевшего, направленные на создание условий для наступления страхового случая;
представление работодателем, другими органами, участвующими в установлении страхового случая, или потерпевшим Фонд заведомо ложных сведений;
совершение застрахованным умышленного преступления, повлекшее наступление страхового случая.
Также Фонд отказывает в выплатах и предоставлении социальных услуг застрахованному, если несчастный случай по законодательству не признан связанным с производством.
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