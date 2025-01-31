В Гоструда объяснили, когда работодатель может отказать в оплате больничных

Фонд социального страхования отказывает в выплатах и ​​предоставлении социальных услуг застрахованному, если несчастный случай по законодательству не признан связанным с производством.

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Государственная служба Украины по вопросам труда рассказывает, когда работодатель может отказать в оплате больничных.

Фонд социального страхования Украины отказывает в страховых выплатах и ​​предоставлении социальных услуг застрахованному, если имели место:

умышленные действия, а также бездействие (сокрытие заболеваний, невыполнение предписаний и ограничений врача) потерпевшего, направленные на создание условий для наступления страхового случая;

представление работодателем, другими органами, участвующими в установлении страхового случая, или потерпевшим Фонд заведомо ложных сведений;

совершение застрахованным умышленного преступления, повлекшее наступление страхового случая.

Также Фонд отказывает в выплатах и ​​предоставлении социальных услуг застрахованному, если несчастный случай по законодательству не признан связанным с производством.

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