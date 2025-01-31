Нацполиция разоблачила мошенников, которые обманули предпринимателей на закупке генераторов во время блекаутов

Фигуранты создали фиктивную фирму и страницу на торговой интернет-площадке, где во время массовых отключений света предлагали бизнесменам генераторы.

Правоохранители разоблачили мошенников, обманывавших предпринимателей на закупке генераторов во время блекаутов. Об этом сообщает Нацполиция.

Так, фигуранты создали фиктивную фирму и страницу на торговой интернет-площадке, где во время массовых отключений света предлагали бизнесменам генераторы. На самом же деле предложенного товара налицо не было, а перечисленные потерпевшими деньги – почти миллион гривен – поступали в карманы аферистов.

Правоохранители установили личности всех участников преступной группы. Это уроженцы Полтавщины, Ивано-Франковщины, Донетчины, Киевщины и Киева. Дельцы нанесли материальный ущерб потерпевшим на общую сумму около 1 000 000 гривен.

Злоумышленники убеждали потенциальных клиентов, имеющих товар налицо, однако пришлют его только по полной подписке. Поскольку это был период тотальных блекаутов, предприниматели пытались спасти работу своего бизнеса и перечисляли средства злоумышленникам в полном объеме.

«Для большего доверия клиентов мошенники даже заключали договоры о покупке электротопливных станций. Полученные средства перечисляли со счета фиктивного общества на банковские карты физических лиц и переставали соответствовать потерпевшим», – рассказали в Нацполиции.

Полицейские провели десять санкционированных обысков по местам их проживания и пребывания на территории пяти областей, в ходе которых изъяли авто, печати, компьютерную технику и мобильные телефоны, содержащие доказательства совершенных преступлений.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении за мошенничество, совершенное группой лиц в условиях военного или чрезвычайного положения, что нанесло значительный ущерб потерпевшему (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины). Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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