Практика судов
  1. В Украине

Нацполиция разоблачила мошенников, которые обманули предпринимателей на закупке генераторов во время блекаутов

23:48, 31 января 2025
Фигуранты создали фиктивную фирму и страницу на торговой интернет-площадке, где во время массовых отключений света предлагали бизнесменам генераторы.
Нацполиция разоблачила мошенников, которые обманули предпринимателей на закупке генераторов во время блекаутов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители разоблачили мошенников, обманывавших предпринимателей на закупке генераторов во время блекаутов. Об этом сообщает Нацполиция.

Так, фигуранты создали фиктивную фирму и страницу на торговой интернет-площадке, где во время массовых отключений света предлагали бизнесменам генераторы. На самом же деле предложенного товара налицо не было, а перечисленные потерпевшими деньги – почти миллион гривен – поступали в карманы аферистов.

Правоохранители установили личности всех участников преступной группы. Это уроженцы Полтавщины, Ивано-Франковщины, Донетчины, Киевщины и Киева. Дельцы нанесли материальный ущерб потерпевшим на общую сумму около 1 000 000 гривен.

Злоумышленники убеждали потенциальных клиентов, имеющих товар налицо, однако пришлют его только по полной подписке. Поскольку это был период тотальных блекаутов, предприниматели пытались спасти работу своего бизнеса и перечисляли средства злоумышленникам в полном объеме.

«Для большего доверия клиентов мошенники даже заключали договоры о покупке электротопливных станций. Полученные средства перечисляли со счета фиктивного общества на банковские карты физических лиц и переставали соответствовать потерпевшим», – рассказали в Нацполиции.

Полицейские провели десять санкционированных обысков по местам их проживания и пребывания на территории пяти областей, в ходе которых изъяли авто, печати, компьютерную технику и мобильные телефоны, содержащие доказательства совершенных преступлений.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении за мошенничество, совершенное группой лиц в условиях военного или чрезвычайного положения, что нанесло значительный ущерб потерпевшему (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины). Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция мошенник генератор

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Клиенты, которые планируют перечислять деньги сверх лимита, обязаны предоставить документальное подтверждение доходов – с 1 февраля заработают новые лимиты

При наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный на дату лимит, будут производиться переводы в пределах подтвержденного дохода.

Бронирование работников аппаратов судов должно составлять не менее 80%, а Судебной охраны — 100% — Совет судей Украины

С 28 февраля работники аппаратов судов частично могут утратить право на бронирование, в то время как прокуратура и полиция планируют забронировать максимально возможное количество своих сотрудников.

Предоставление доступа к записи судебного заседания в Электронном пользовательском кабинете ЕСИТС является исполнением заявления о выдаче копии записи судебного заседания

Верховный Суд отметил, что в случае подачи участником дела заявления о выдаче копии записи судебного заседания ему может быть предоставлен доступ к записи судебного заседания в Электронном кабинете пользователя ЕСИТС или предоставлена запись на оптическом диске в виде файла.

Верховный Суд объяснил, должен ли в ордере адвоката указываться номер уголовного производства и процессуальный статус подзащитного

Верховный Суд отменил определение апелляционного суда, который вернул адвокату жалобу, поскольку в ордере не было ссылки на то, в каком именно уголовном производстве адвокат имеет полномочия, и на процессуальный статус лица, которому предоставляется правовая помощь.

Общественная организация, отвечающая за «фактчекинг» постов в Facebook украинских пользователей, получала финансирование от USAID

Проверками постов в Facebook на предмет недостоверности контента занимается организация, получающая средства от Агентства США по международному развитию USAID.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Застрожнікова
    Катерина Застрожнікова
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Інна Новікова
    Інна Новікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду