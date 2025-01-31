Нацполіція викрила шахраїв, які ошукали підприємців на закупівлі генераторів під час блекаутів

Правоохоронці викрили шахраїв, які ошукували підприємців на закупівлі генераторів під час блекаутів. Про це повідомляє Нацполіція.
Так, фігуранти створили фіктивну фірму та сторінку на торгівельному інтернет-майданчику, де під час масових відключень світла пропонували бізнесменам генератори. Насправді ж запропонованого товару у наявності не було, а перераховані потерпілими гроші – майже мільйон гривень — надходили у кишені аферистів.
Правоохоронці встановили особи всіх учасників злочинної групи. Це – уродженці Полтавщини, Івано-Франківщини, Донеччини, Київщини та Києва. Ділки завдали матеріальних збитків потерпілим на загальну суму близько 1 000 000 гривень.
Зловмисники переконували потенційних клієнтів, що мають товар у наявності, однак надішлють його тільки за повною передплатою. Так як це був період тотальних блекаутів, підприємці намагались врятувати роботу свого бізнесу і перераховували кошти зловмисникам в повному обʼємі.
«Для більшої довіри клієнтів шахраї навіть заключали договори щодо купівлі електро-паливних станцій. Отримані кошти перераховували з рахунку фіктивного товариства на банківські картки фізичних осіб і переставали відповідати потерпілим», — розповіли в Нацполіції.
Поліцейські провели десять санкціонованих обшуків за місцями їх мешкання та перебування на території пʼяти областей, у ході яких вилучили авто, печатки, компʼютерну техніку й мобільні телефони, що містили докази скоєних злочинів.
Слідчі повідомили фігурантам про підозру за шахрайство, вчинене групою осіб в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 Кримінального Кодексу України). Їм загрожує до п‘яти років позбавлення волі.
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