В Харькове СБУ разоблачила диакона и психотерапевта в шпионаже в пользу РФ

Задержали диакона УПЦ МП и психотерапевта по подозрению в шпионаже за бойцами ВСУ.

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В Харькове сотрудники Службы безопасности задержали диакона УПЦ МП и психотерапевта по подозрению в шпионаже за военными в пользу ФСБ РФ.

Как сообщили в СБУ, врач-психотерапевт и диакон Харьковской епархии УПЦ МП пытались выявить места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны в прифронтовом городе и Харькове.

Для получения разведданных врач «втемную» использовал своих пациентов, в том числе военных, которые проходили психологическую реабилитацию после выполнения боевых заданий. К сотрудничеству он привлек своего близкого знакомого – диакона местного собора Харьковской епархии УПЦ МП.

Клирик завуалированно выспрашивал "нужную" информацию у прихожан. О полученных сведениях он сообщал врачу, который обобщал «отчет» и мессенджером отправлял своему российскому куратору

Служба безопасности задокументировала преступления обоих фигурантов и задержала их по местам жительства. В ходе обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами сотрудничества с ФСБ.

Задержанным сообщили о подозрении в госизмене и оправдании войны.

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