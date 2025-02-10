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В 2025 году Украина сосредоточится на развитии точного дальнобойного вооружения

16:48, 10 февраля 2025
Министерство обороны Украины анонсировало создание новейших средств дальнобойного вооружения.
В 2025 году Украина сосредоточится на развитии точного дальнобойного вооружения
Фото: mod.gov.ua
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Министерство обороны Украины объявило, что одним из ключевых направлений его работы в 2025 году станет создание новейших средств дальнобойного вооружения, которые позволят поражать вражеские цели на максимальных расстояниях с высокой точностью. Это должно существенно ослабить военный потенциал России, в частности путем разрушения логистических цепей и военных объектов на большой глубине, а также уничтожения скоплений живой силы и техники врага. Об этом сообщили в ведомстве.

В 2024 году уже достигнуты значительные результаты в этом направлении: изготовлены первые отечественные ракеты, расширено серийное производство крылатых ракет, а также проведены успешные испытания баллистических и крылатых ракет, позволяющих увеличить дальность поражения. Кроме того, продолжается работа над поставками зенитно-ракетных комплексов, произведенных украинскими предприятиями совместно с иностранными партнерами.

Отдельно Министерство обороны акцентирует внимание на развитии системы противоракетной обороны для защиты украинских городов от вражеских обстрелов. Важным аспектом является также разработка отечественного комплекса ПРО, который должен соответствовать лучшим мировым стандартам.

В рамках этих проектов проводятся переговоры с иностранными партнерами о поставках систем ПРО, а также создание совместных украинско-западных разработок в сфере противовоздушной обороны. Для эффективного сопровождения этих инициатив в 2024 году был создан Департамент развития ракетного вооружения и системы противоракетной обороны, который объединяет передовые технологии, опыт Украины и поддержку союзников для создания эффективных боевых решений.

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оружие Минобороны

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