У 2025 році Україна зосередиться на розвитку точного далекобійного озброєння

Міністерство оборони України анонсувало створення новітніх засобів далекобійного озброєння.

Фото: mod.gov.ua

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Міністерство оборони України оголосило, що одним з ключових напрямків його роботи в 2025 році стане створення новітніх засобів далекобійного озброєння, які дозволять вражати ворожі цілі на максимальних відстанях з високою точністю. Це має суттєво послабити військовий потенціал Росії, зокрема шляхом руйнування логістичних ланцюгів і військових об’єктів на великій глибині, а також знищення скупчень живої сили та техніки ворога. Про це повідомили у відомстві.

У 2024 році вже досягнуто значних результатів у цьому напрямку: виготовлено перші вітчизняні ракети, розширено серійне виробництво крилатих ракет, а також проведено успішні випробування балістичних і крилатих ракет, що дозволяють збільшити дальність ураження. Крім того, триває робота над постачанням зенітно-ракетних комплексів, вироблених українськими підприємствами спільно з іноземними партнерами.

Окремо Міністерство оборони акцентує увагу на розвитку системи протиракетної оборони для захисту українських міст від ворожих обстрілів. Важливим аспектом є також розробка вітчизняного комплексу ПРО, який має відповідати найкращим світовим стандартам.

В межах цих проектів проводяться переговори з іноземними партнерами щодо постачання систем ПРО, а також створення спільних українсько-західних розробок у сфері протиповітряної оборони. Для ефективного супроводження цих ініціатив у 2024 році був створений Департамент розвитку ракетного озброєння та системи протиракетної оборони, який об’єднує передові технології, досвід України та підтримку союзників для створення ефективних бойових рішень.

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