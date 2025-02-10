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У Харкові СБУ викрила диякона та психотерапевта у шпигунстві на користь РФ

14:06, 10 лютого 2025
Затримали диякона УПЦ МП і психотерапевта за підозрою у шпигунстві за бійцями ЗСУ.
У Харкові СБУ викрила диякона та психотерапевта у шпигунстві на користь РФ
Фото: СБУ
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В Харкові співробітники Служби безпеки затримали диякона УПЦ МП і психотерапевта за підозрою у шпигунстві за військовими на користь ФСБ РФ.

Як повідомили в СБУ, лікар-психотерапевт і диякон Харківської єпархії УПЦ МП намагалися виявити місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони  у прифронтовому місті та у Харкові.

Для отримання розвідданих лікар «втемну» використовував своїх пацієнтів, у тому числі військових, які проходили психологічну реабілітацію після виконання бойових завдань. До співпраці він залучив свого близького знайомого – диякона місцевого собору Харківської єпархії УПЦ МП.

Клірик завуальовано випитував «потрібну» інформацію у прихожан. Про отримані відомості він повідомляв лікарю, який узагальнював «звіт» і месенджером відправляв своєму російському куратору

Служба безпеки задокументувала злочини обох фігурантів і затримала їх за місцями проживання. Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з фсб.

Затриманим повідомили про підозру у держзраді та виправданні війни. 

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СБУ Харків

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