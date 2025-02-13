На Киевщине в поле обнаружили новейшую российскую крылатую ракету Х-69, фото

Саперы успешно обезвредили ракету, после чего передали специалистам для дальнейшего изучения.

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В Киевской области саперы обезвредили новейшую российскую крылатую ракету Х-69. Большой подозрительный объект заметили в поле местные жители и сразу сообщили об этом Службу спасения «101», пишут в ГСЧС.

Специалисты Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины идентифицировали находку как новейшую российскую высокоточную крылатую ракету класса «воздух-земля» Х-69.

Сообщается, что саперы успешно обезвредили ракету, после чего передали специалистам для дальнейшего изучения.

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