Практика судов
  1. В Украине

На Киевщине в поле обнаружили новейшую российскую крылатую ракету Х-69, фото

07:00, 13 февраля 2025
Саперы успешно обезвредили ракету, после чего передали специалистам для дальнейшего изучения.
На Киевщине в поле обнаружили новейшую российскую крылатую ракету Х-69, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области саперы обезвредили новейшую российскую крылатую ракету Х-69. Большой подозрительный объект заметили в поле местные жители и сразу сообщили об этом Службу спасения «101», пишут в ГСЧС.

Специалисты Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины идентифицировали находку как новейшую российскую высокоточную крылатую ракету класса «воздух-земля» Х-69.

Сообщается, что саперы успешно обезвредили ракету, после чего передали специалистам для дальнейшего изучения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

ГСЧС Киевская область

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Еврокомиссия назначила Аудиторский совет, который будет следить за использованием Украиной 50 миллиардов евро в рамках программы реформ Ukraine Facility

Еврокомиссия назначила трех ревизоров для Украины, которые будут следить за выделением и использованием кредитов и грантов Украине в рамках программы Ukraine Facility, предусматривающей проведение реформ.

США передали Украине проект соглашения о полезных ископаемых — Владимир Зеленский провел встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом

Владимир Зеленский уверяет, что сделает все, чтобы украинские чиновники быстрее изучили проект соглашения о полезных ископаемых и была возможность его подписать.

«Это не должен быть Минск 3.0» — глава Пентагона во время Рамштайна очертил позицию США о завершении войны в Украине

«Президент Трамп четко дал понять, что прекращение боевых действий и достижение крепкого мира является главным приоритетом» – полное заявление главы Пентагона Пита Хегсета во время Рамштайна.

Судью ВАКС Ярослава Шкодина привлекли к ответственности за философские вопросы в судебном решении

Апелляционная палата ВАКС постановила отдельное определение в отношении судьи первой инстанции Антикоррупционного суда Ярослава Шкодина

Органу финансового контроля и БЭБ расширили возможности использования персональных данных – Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон, согласно которому БЭБ и орган финансового контроля смогут использовать информацию, сведения или другие персональные данные о лице и документах, содержащихся и оформляемых с применением средств Демографического реестра.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Белах
    Андрій Белах
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Ігор Борщов
    Ігор Борщов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Оксана Епель
    Оксана Епель
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду