На Київщині в полі знайшли новітню російську крилату ракету Х-69, фото

Сапери успішно знешкодили ракету, після чого передали її спеціалістам для подальшого вивчення.

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У Київській області сапери знешкодили новітню російську крилату ракету Х-69. Великий підозрілий об'єкт помітили в полі місцеві жителі й відразу повідомили про це Службу порятунку «101», пишуть у ДСНС.

Фахівці Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України ідентифікували знахідку як новітню російську високоточну крилату ракету класу «повітря-земля» Х-69.

Повідомляється, що сапери успішно знешкодили ракету, після чого передали її спеціалістам для подальшого вивчення.

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