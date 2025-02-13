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На Київщині в полі знайшли новітню російську крилату ракету Х-69, фото

07:00, 13 лютого 2025
Сапери успішно знешкодили ракету, після чого передали її спеціалістам для подальшого вивчення.
На Київщині в полі знайшли новітню російську крилату ракету Х-69, фото
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У Київській області сапери знешкодили новітню російську крилату ракету Х-69. Великий підозрілий об'єкт помітили в полі місцеві жителі й відразу повідомили про це Службу порятунку «101», пишуть у ДСНС.

Фахівці Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України ідентифікували знахідку як новітню російську високоточну крилату ракету класу «повітря-земля» Х-69.

Повідомляється, що сапери успішно знешкодили ракету, після чого передали її спеціалістам для подальшого вивчення.

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ДСНС Київська область

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