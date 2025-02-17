«Отмыл» более 235 тысяч гривен на достройке уборных в школе — в Ровенской области будут судить руководителя строительной фирмы

Руководитель строительной компании намеренно внес недостоверные сведения в акты выполненных работ, завысив объемы реконструкции и включив фактически не проводившиеся работы.

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Жителю Ровенщины, являющемуся руководителем строительной фирмы, грозит до 6 лет заключения за «отмыв» более 235 тыс. грн на достройке уборных в школе. Об этом сообщает областная прокуратура.

Выяснено, что в 2019 между учебным заведением Миляцкого общества на Сарненщине и частным обществом заключен договор, а затем еще ряд дополнительных соглашений для реконструкции здания школы. Подрядчик, в частности, обязывался достроить в заведении гардеробной.

Впрочем, на протяжении 2019-2021 годов уполномоченный руководитель строительной фирмы, житель Дубровицы, сознательно внес недостоверные данные и утвердил акты приемки выполненных строительных работ, отметив значительно большие объемы реконструкции и процессы, которые на самом деле не выполнялись.

В результате таких противоправных действий мужчина незаконно завладел более 235 тыс. грн бюджетных средств, которые позже легализовал, использовав его в хозяйственной деятельности фирмы.

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