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Пророссийские хакеры совершили кибератаки на итальянские аэропорты и банки

16:32, 17 февраля 2025
Noname057(16) атаковали итальянские банки и транспортные компании в ответ на заявление президента Маттареллы.
Пророссийские хакеры совершили кибератаки на итальянские аэропорты и банки
Фото: Cyber Risk Leaders
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Пророссийская хакерская группа Noname057(16) осуществила серию кибератак на банковские и транспортные компании Италии. Эти действия стали ответом на заявление президента Италии Серджо Маттареллы, который сравнил современную Россию с Третьим Рейхом из-за ее агрессии против Украины, сообщает ANSA.

Хакеры нацелились на веб-сайты аэропортов Линате и Мальпенса вблизи Милана, портов Таранто и Триест, а также банка Intesa San Paolo. Несмотря на атаки, работа этих учреждений не была нарушена. Национальное агентство по кибербезопасности Италии сообщило, что сотрудничает с пострадавшими компаниями и оказывает им необходимую поддержку.

Ранее эта же хакерская группа брала на себя ответственность за кибератаки на сайты Министерства иностранных дел Италии и миланских аэропортов, что привело к их временному отключению.

Noname057(16) известна своими атаками на европейские правительственные и коммерческие структуры, особенно те, которые выражают поддержку Украине в противостоянии российской агрессии.

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