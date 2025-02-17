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Проросійські хакери здійснили кібератаки на італійські аеропорти та банки

16:32, 17 лютого 2025
Noname057(16) атакували італійські банки та транспортні компанії у відповідь на заяву президента Маттарелли.
Проросійські хакери здійснили кібератаки на італійські аеропорти та банки
Фото: Cyber Risk Leaders
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Проросійська хакерська група Noname057(16) здійснила серію кібератак на банківські та транспортні компанії Італії. Ці дії стали відповіддю на заяву президента Італії Серджо Маттарелли, який порівняв сучасну Росію з Третім Рейхом через її агресію проти України, повідомляє ANSA.

Хакери націлилися на вебсайти аеропортів Лінате та Мальпенса поблизу Мілана, портів Таранто та Трієст, а також банку Intesa San Paolo. Попри атаки, робота цих установ не була порушена. Національне агентство з кібербезпеки Італії повідомило, що співпрацює з постраждалими компаніями та надає їм необхідну підтримку.

Раніше ця ж хакерська група брала на себе відповідальність за кібератаки на сайти Міністерства закордонних справ Італії та міланських аеропортів, що призвело до їх тимчасового відключення.

Noname057(16) відома своїми атаками на європейські урядові та комерційні структури, особливо ті, що висловлюють підтримку Україні у протистоянні російській агресії.

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росія Італія хакер аеропорт банк

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