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«Відмив» понад 235 тисяч гривень на добудові вбиралень у школі — на Рівненщині судитимуть керівника будівельної фірми

17:09, 17 лютого 2025
Керівник будівельної компанії навмисно вніс недостовірні відомості в акти виконаних робіт, завищивши обсяги реконструкції та включивши роботи, які фактично не проводились.
«Відмив» понад 235 тисяч гривень на добудові вбиралень у школі — на Рівненщині судитимуть керівника будівельної фірми
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Жителю Рівненщини, який є керівником будівельної фірми, загрожує до 6 років ув’язнення за «відмив» понад 235 тис. грн на добудові вбиралень у школі. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

З’ясовано, що у 2019 між навчальним закладом Миляцької громади на Сарненщині та приватним товариством укладено договір, а потім ще й ряд додаткових угод для реконструкції будівлі школи. Підрядник, зокрема, зобов’язувався добудувати у закладі вбиральні.

Втім, упродовж 2019-2021 років уповноважений керівник будівельної фірми,  житель Дубровиці, свідомо вніс недостовірні дані та затвердив акти приймання виконаних будівельних робіт, зазначивши значно більші обсяги реконструкції та процеси, які насправді не виконувались.

Внаслідок таких протиправних дій чоловік незаконно заволодів понад 235 тис. грн бюджетних коштів, які пізніше легалізував, використавши їх у господарській діяльності фірми.

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