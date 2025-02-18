Практика судов
  1. В Украине

Какая ответственность для работодателя за несвоевременное уведомление о несчастном случае на производстве

10:17, 18 февраля 2025
За нарушение порядка уведомления о несчастном случае на производстве предусмотрена административная ответственность.
Какая ответственность для работодателя за несвоевременное уведомление о несчастном случае на производстве
Фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В случае нарушения установленного порядка уведомления о несчастном случае на производстве, законодательство Украины предусматривает административную ответственность для должностных лиц предприятий, физических лиц-предпринимателей, использующих наемный труд, а также для физических лиц, не имеющих статуса предпринимателей, но использующих наемный труд.

Согласно части 6 статьи 41 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за несвоевременное сообщение о несчастном случае на производстве предусмотрено наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет от 340 до 850 гривен.

Важно отметить, что работодатель обязан немедленно сообщить о несчастном случае рабочий орган исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве по местонахождению предприятия. В случае выявления острого профессионального заболевания или отравления, работодатель также обязан организовать расследование и уведомить соответствующие органы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

административная ответственность

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кто сможет стать судьями Конституционного Суда по квоте Верховной Рады и Президента – финальный список

Всего на должности судей Конституционного Суда Украины есть 10 претендентов.

Европейские лидеры на саммите в Париже не смогли договориться об отправке миротворческих войск – Politico

Европейские лидеры не высказывали новых общих идей, спорили об отправке войск в Украину и снова говорили о банальности о помощи Украине и увеличении расходов на оборону – Politico.

Лицо не имеет права на применение нового показателя средней зарплаты при переходе на пенсию по возрасту на общих основаниях после назначения пенсии на льготных условиях – Верховный Суд

Переход на пенсию по возрасту после назначения пенсии на льготных условиях – позиция Верховного Суда.

Привлечение к админответственности возможно только при наличии вины лица в совершении админправонарушения, подтвержденной надлежащими доказательствами – апелляционный суд отменил постановление ТЦК

ТЦК подал суду выписку из системы «Оберег» в отношении истца, где от руки написано «данные не обновлены».

Сколько Украина может получить за создание нового специализированного админсуда от европейских партнеров

При выполнении ряда шагов, среди которых создание нового специализированного админсуда, Украина может получить от европейских партнеров 2,35 млрд евро кредита и 300 млн евро гранта, но если требование не будет выполнено, у партнеров могут возникнуть вопросы по потраченным средствам.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Васьковський
    Олег Васьковський
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Нана Вєкуа
    Нана Вєкуа
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олексій Присяжнюк
    Олексій Присяжнюк
    суддя Господарського суду Харківської області