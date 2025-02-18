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Яка відповідальність для роботодавця за несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок на виробництві

10:17, 18 лютого 2025
За порушення порядку повідомлення про нещасний випадок на виробництві передбачена адміністративна відповідальність.
Яка відповідальність для роботодавця за несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок на виробництві
Фото з відкритих джерел
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У разі порушення встановленого порядку повідомлення про нещасний випадок на виробництві, законодавство України передбачає адміністративну відповідальність для посадових осіб підприємств, фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, а також для фізичних осіб, які не мають статусу підприємців, але використовують найману працю.

Згідно з частиною 6 статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок на виробництві передбачено накладення штрафу в розмірі від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 340 до 850 гривень.

Важливо зазначити, що роботодавець зобов'язаний негайно повідомити про нещасний випадок робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві за місцезнаходженням підприємства. У разі виявлення гострого професійного захворювання або отруєння, роботодавець також зобов'язаний організувати розслідування та повідомити відповідні органи.

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адміністративна відповідальність

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