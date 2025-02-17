В Киевской области за некачественный ремонт будут судить экс-замначальника Службы автомобильных дорог

Некачественный ремонт был выполнен на участке дороги Фастов-Таможня-Обухов-Ржищев.

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Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника Службы автомобильных дорог в Киевской области по обвинению в служебной халатности.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, уже бывший заместитель начальника по развитию дорог Службы автомобильных дорог в Киевской области во время проведения ремонта автомобильной дороги Р-19 Фастов-Мытница-Обухов-Ржищев не проверил достоверность данных, внесенных в акты приемки выполненных строительных работ.

«Согласно выводам экспертов, стоимость некачественно выполненных строительных работ, которые не должны быть приняты, поскольку нуждаются в переработке, составляет 42 млн гривен. Из них именно обвиняемый принял работы почти на 14 млн гривен», - заявили в прокуратуре.

В ведомстве также напомнили, что уголовное производство по работникам подрядной организации, которые ремонтировали эту дорогу и завладели бюджетными деньгами, направлено в суд в июле 2024 года. Также прокурорами заявлены иски в интересах государства о возмещении имущественного ущерба.

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