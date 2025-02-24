Практика судов
  1. В Украине

В Киев прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и председатель Евросовета Антониу Кошта, видео

08:12, 24 февраля 2025
Также в столицу прибыли лидеры стран Балтии, Испании и Канады.
В Киев прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и председатель Евросовета Антониу Кошта, видео
Фото: Антониу Кошта \ Х
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Утром 24 февраля в Киев прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и председатель Евросовета Антониу Кошта.

Также в третью годовщину полномасштабного вторжения в столицу прибыли премьер Канады Джастин Трюдо, президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс, премьер Эстонии Кристен Михал и премьер Испании Педро Санчес.

Делегацию встречали глава Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, а также руководство Укрзализныци.

В частности, в Киеве 24 февраля пройдет встреча лидеров стран-партнеров, где обсудят мир, гарантии безопасности и будущее коллективной безопасности для Украины.

Всего в саммите примут участие 37 лидеров государств, 13 из которых будут присутствовать лично, а 24 – онлайн, сообщал Президент Владимир Зеленский. Он назвал этот саммит, вероятно, «переломным моментом». Встречи будут проходить в нескольких форматах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев Еврокомиссия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Заведения высшего образования МВД, СБУ, высшие военные учебные заведения лишат права готовить юристов — Комитет одобрил концепцию реформы

Комитетом одобрена концепция реформирования высшего юридического образования и первичного доступа к юридической профессии, которая предусматривает запрет подготовки юристов в учебных заведениях МВД, СБУ, высших военных учебных заведениях – дальше будут готовить законопроект.

Сколько Украина может получить за создание нового специализированного админсуда от европейских партнеров

При выполнении ряда шагов, среди которых создание нового специализированного админсуда, Украина может получить от европейских партнеров 2,35 млрд евро кредита и 300 млн евро гранта, но если требование не будет выполнено, у партнеров могут возникнуть вопросы по потраченным средствам.

Правительство нашло помещения для будущего Специализированного окружного административного суда и его апелляционной инстанции

Конкурсные процедуры для отбора на должности судей, ремонт помещений и обеспечение судов всем необходимым возьмут на себя европейские партнеры.

Столичные райсуды ищут работников в аппарат суда – зарплата от 6 до 14 тысяч гривен

Судам нужны помощники судей, секретари судебного заседания, главные и IT-специалисты.

Из закона о Нацполиции могут исключить нормы о содержании в изоляторах временного содержания полиции обвиняемых и осужденных

Также в ИВС Нацполиции не будут держать лиц, в отношении которых в качестве меры пресечения применено содержание под стражей – Комитет согласовал принятие законопроекта за основу.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Тітов
    Олександр Тітов
    суддя Харківського окружного адміністративного суду