Дрон упал среди частного сектора — в КГВА рассказали о последствиях шахедной атаки на Киев

Шахед упал среди частного сектора на Русановских садах в Днепровском районе.

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Ночью Киев снова отбивался от шахедов. Враг целился в жилые дома, в результате атаки пострадал парень 2004 года рождения. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«Россияне лгут во всем. Когда они заявляют о поражении военных целей, они целятся в наши дома и у наших людей. Это сознательная тактика террора», – отметил Ткаченко.

Один из дронов упал среди частного сектора на Русановских садах в Днепровском районе Киева. На месте падения образовалась воронка. Удалось избежать серьезных повреждений и жертв.

Также были повреждены торговые павильоны в Дарницком районе.

В настоящее время зафиксированы обломки сбитых шахедов на нескольких локациях, в том числе в Днепровском районе. На месте уже отработали соответствующие службы.

«По состоянию на утро известно об одном пострадавшем. Молодой парень 2004 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из столичных больниц. Наши медики самые лучшие и сделают все возможное, чтобы спасти юношу», — добавил Ткаченко.

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