Дрон впав посеред приватного сектору — у КМВА розповіли про наслідки шахедної атаки на Київ

Шахед впав посеред приватного сектору на Русанівських садах в Дніпровському районі.

Фото: Новинарня

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Вночі Київ знову відбивався від шахедів. Ворог цілився у житлові будинки, в результаті атаки постраждав хлопець 2004 року народження. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Росіяни брешуть в усьому. Коли вони заявляють про ураження військових цілей — вони ціляться в наші будинки і в наших людей. Це свідома тактика терору», — зазначив Ткаченко.

Один з дронів впав посеред приватного сектору на Русанівських садах в Дніпровському районі Києва. На місці падіння утворилася вирва. Вдалося уникнути значних пошкоджень та жертв.

Також було пошкоджено торговельні павільйони в Дарницькому районі.

Наразі зафіксовано уламки збитих шахедів на кількох локаціях, зокрема в Дніпровському районі. На місці вже відпрацювали відповідні служби.

«Станом на ранок відомо про одного постраждалого. Молодий хлопець 2004 року народження у тяжкому стані госпіталізований в одну зі столичних лікарень. Наші медики найкращі і зроблять все можливе, щоб врятувати юнака», — додав Ткаченко.

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