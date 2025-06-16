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Что празднуют 16 июня и какие памятные события произошли в этот день

09:51, 16 июня 2025
В этот день в 1934 году был создан Союз писателей Украины.
Что празднуют 16 июня и какие памятные события произошли в этот день
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В понедельник, 16 июня, в Украине и в мире отмечают несколько праздников.

Так, сегодня празднуют Международный день домашних работников. Дата приурочена к принятию Конвенции №189 Международной организации труда (МОТ) "О достойном труде для домашних работников". Более 75 миллионов человек в мире работают в домашнем секторе, преимущественно женщины и мигранты.

Также 16 июня – Международный день водопада. Идея создать такой экологический праздник возникла у природоохранников, прежде всего, в странах Южной Америки и Азии, где исчезают водопады из-за массового строительства ГЭС.

Кроме этого, 16 июня – Международный день африканского ребенка. День был основан в память о трагических событиях 16 июня 1976 года в Южной Африке, когда сотни детей, преимущественно чернокожих учеников, вышли на протест против российской образовательной политики режима апартеида.

Также отмечают сегодня Всемирный день морских черепах и Международный день семейных денежных переводов.

Верующие чтят память святого Тихона епископа.

Памятные события:

  • 1487 год происходит битва при Стоук-Филде, которая завершает Войну Роз в Англии — последнее серьезное сопротивление династии Тюдоров;
  • 1578 год — во Львове было публично казнят казацкого проводника и молдавского правителя Ивана Пидкову;
  • 1746 год — на территории современной Италии происходит битва при Плацентии — один из эпизодов войны за австрийское наследство;
  • 1815 год — в ходе Наполеоновских войн происходит битва при Линье, где войска Наполеона одерживают победу над прусской армией;
  • 1874 год — в Кембридже происходит торжественное открытие Кавендиской лаборатории — будущего центра выдающихся научных открытий в области физики;
  • 1903 год — Генри Форд основывает компанию Ford Motor;
  • 1919 год — Святой Престол признает независимость Украинской Народной Республики;
  • 1934 год — в Харькове стартует первый съезд писателей Украины, результатом которого становится создание Союза писателей Украины (СПУ);
  • 1940 год — СССР выдвигает Эстонии и Латвии ультимативные требования по смене правительств и введению советских войск;
  • 1953 год — в Восточном Берлине вспыхивает забастовка строителей, которая вскоре перерастает в широкомасштабное антиправительственное восстание в ГДР (17 июня), направленное против советского режима;
  • 1998 год — мир впервые становится свидетелем прямых онлайн-трансляций родов: американка из Флориды рождает мальчика по имени Шон перед глазами интернет-пользователей;
  • 2014 год — в разгар российско-украинской войны, украинские силы освобождают от боевиков поселок Металлист в Луганской области.

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