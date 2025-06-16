Що святкують 16 червня та які пам’ятні події сталися цього дня

Цього дня в 1934 році було створено Спілку письменників України.

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У понеділок, 16 червня, в Україні та світі відзначають кілька свят.

Так, сьогодні святкують Міжнародний день домашніх працівників. Дата приурочена до ухвалення Конвенції №189 Міжнародної організації праці (МОП) “Про гідну працю для домашніх працівників”. Понад 75 мільйонів людей у світі працюють у домашньому секторі, переважно це жінки та мігранти.

Також 16 червня Міжнародний день водоспаду. Ідея створити таке екологічне свято виникла у природоохоронців, насамперед, в країнах Південної Америки та Азії, де зникають водоспади через масове будівництво ГЕС.

Крім цього, 16 червня — Міжнародний день африканської дитини. День заснували у пам’ять про трагічні події 16 червня 1976 року в Південній Африці, коли сотні дітей, переважно чорношкірих учнів, вийшли на протест проти расиської освітньої політики режиму апартеїду.

Також святкують сьогодні Всесвітній день морських черепах та Міжнародний день сімейних грошових переказів.

Віряни вшановують пам’ять святого Тихона єпископа.

Пам’ятні подїі:

1487 рік — відбувається битва при Стоук-Філд, яка завершує Війну Троянд в Англії — останній серйозний опір династії Тюдорів;

відбувається битва при Стоук-Філд, яка завершує Війну Троянд в Англії — останній серйозний опір династії Тюдорів; 1578 рік — у Львові було публічно страчують козацького провідника та молдовського правителя Івана Підкову;

1746 рік — на території сучасної Італії стається битва при Плацентії — один із епізодів війни за австрійську спадщину;

1815 рік — в ході Наполеонівських війн відбувається битва при Лін’ї, де війська Наполеона здобувають перемогу над прусською армією;

1874 рік — у Кембриджі відбувається урочисте відкриття Кавендіської лабораторії — майбутнього осередку видатних наукових відкриттів у галузі фізики;

1903 рік — Генрі Форд засновує компанію Ford Motor;

1919 рік — Святий Престол визнає незалежність Української Народної Республіки;

1934 рік — в Харкові стартує перший з’їзд письменників України, результатом якого стає створення Спілки письменників України (СПУ);

1940 рік — СРСР висуває Естонії та Латвії ультимативні вимоги щодо зміни урядів і введення радянських військ;

1953 рік — в Східному Берліні спалахує страйк будівельників, який невдовзі переростає у широкомасштабне антиурядове повстання в НДР (17 червня), спрямоване проти радянського режиму;

1998 рік — світ вперше стає свідком прямих онлайн-трансляцій пологів: американка з Флориди народжує хлопчика на ім’я Шон перед очима інтернет-користувачів;

2014 рік — в розпал російсько-української війни, українські сили звільняють від бойовиків селище Металіст на Луганщині.

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