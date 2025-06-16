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Британську розвідслужбу МІ-6 уперше очолить жінка — що про неї відомо

09:13, 16 червня 2025
Очільницею Мі-6 стане 47-річна Блейз Метревелі.
Британську розвідслужбу МІ-6 уперше очолить жінка — що про неї відомо
фото з відкритих джерел
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Вперше за всю історію існування британської розвідувальної служби MІ-6 її керівником стане жінка. Як повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, новою очільницею стане  47-річна Блейз Метревелі.

Восени цього року вона змінить на посаді чинного главу Секретної розвідслужби — Річарда Мура, який обіймав цю роль із 2020 року. Метревелі стане 18-м очільником MI-6 і першою жінкою, яка обійме цю посаду. Водночас вона буде єдиною публічно відомою особою у структурі служби, адже інші співробітники спецслужби залишаються засекреченими.

Блейз Метревелі працює в МІ-6 з 1999 року, за цей час вона обіймала ключові посади, включаючи директорство в МІ-5 (внутрішня розвідка Британії). Наразі вона є генеральним директором з технологій та інновацій.

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Велика Британія

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