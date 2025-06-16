Британскую разведслужбу МИ-6 впервые возглавит женщина — что о ней известно

Главой Ми-6 станет 47-летняя Блейз Метревели.

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Впервые за всю историю существования британской разведывательной службы MI-6 ее руководителем станет женщина. Как сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, новой главой станет 47-летняя Блейз Метревели.

Осенью этого года она сменит в должности действующего главу Секретной разведслужбы — Ричарда Мура, занимавшего эту роль с 2020 года. Метревели станет 18-м главой MI-6 и первой женщиной, которая вступит в эту должность. В то же время, она будет единственным публично известным лицом в структуре службы, так как другие сотрудники спецслужбы остаются засекреченными.

Блейз Мэтревели работает в МИ-6 с 1999 года, за это время она занимала ключевые должности, включая директорство в МИ-5 (внутренняя разведка Британии). В настоящее время она является генеральным директором по технологиям и инновациям.

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