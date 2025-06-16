В Минюсте пояснили, что такое договор дарения, кто стороны этого документа и в какой форме его заключают

Договор дарения от имени дарителя может заключить его представитель.

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Министерство юстиции напоминает, что договором дарения является сделка, в соответствии с которой одна сторона (даритель) передает или обязуется передать в будущем другой стороне (одаряемому) безвозмездно имущество (подарок) в собственность.

Договор, устанавливающий обязанность одаряемого совершить в пользу дарителя какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, не является договором дарения (статья 717 Гражданского кодекса Украины).

Подарком могут быть движимые вещи, в том числе деньги и ценные бумаги, недвижимые вещи, а также имущественные права, которыми даритель владеет или которые могут возникнуть у него в будущем (статья 718 Кодекса).

Стороны в договоре дарения

Согласно статье 720 Кодекса сторонами в договоре дарения могут быть физические лица, юридические лица, государство Украина, Автономная Республика Крым, территориальная громада.

Обращаем внимание, что родители (усыновители), опекуны не имеют права дарить имущество детей, подопечных.

Заключение одним из супругов со сторонним лицом договора дарения в отношении своей доли в общей совместной собственности супругов возможно только при условии её определения или выдела в натуре (пункт 4 главы 5 раздела II Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 № 296/5 (далее – Порядок)).

Предпринимательские общества могут заключать договор дарения между собой, если право осуществлять дарение прямо установлено учредительным документом дарителя. Это положение не распространяется на право юридического лица заключать договор пожертвования.

Договор дарения от имени дарителя может заключить его представитель.

В доверенности на заключение договора дарения обязательно указываются фамилия, имя, отчество или полное наименование одаряемого. При невыполнении этого условия доверенность является недействительной (пункт 2 главы 4 раздела II Порядка).

Форма договора дарения

Форма сделки зависит от вида подарка.

Так, согласно статье 719 Кодекса, если дарятся предметы личного пользования и бытового назначения, сделка может быть заключена устно.

Договоры дарения недвижимого имущества, а также дарения валютных ценностей между физическими лицами на сумму, превышающую пятидесятикратный размер необлагаемого минимума доходов граждан, заключаются в письменной форме и подлежат нотариальному удостоверению.

Договор дарения имущественного права и договор дарения с обязанностью передать подарок в будущем заключается в письменной форме. При несоблюдении письменной формы такой договор является недействительным.

Также в письменной форме заключаются договоры дарения движимых вещей, имеющих особую ценность. Передача такой вещи по устному договору является правомерной, если суд не установит, что одаряемый завладел ею незаконно.

Договоры дарения, предметом которых являются земельные участки сельскохозяйственного назначения частной собственности, удостоверяются нотариально только в случае отчуждения таких участков в пользу другого из супругов, родственников (детей, родителей, родных (полнородных и неполнородных) братьев и сестёр, двоюродных братьев и сестёр, дедушки, бабушки, внуков, правнуков, родных дяди и тёти, племянницы и племянника, пасынка, падчерицы, отчима, мачехи). Это требование не распространяется на земельные участки несельскохозяйственного назначения (кроме участков под полевыми дорогами, проектируемыми для доступа к другим участкам) и участки для садоводства (пункт 3 главы 2 раздела II Порядка).

Обязанности дарителя

Если дарителю известно о недостатках вещи, являющейся подарком, или о её особых свойствах, которые могут быть опасны для жизни, здоровья, имущества одаряемого или других лиц, он обязан сообщить об этом одаряемому.

Даритель, которому было известно о недостатках или особых свойствах подаренной вещи и который не сообщил об этом одаряемому, обязан возместить ущерб, причинённый имуществу, а также вред, причинённый увечьем, иным повреждением здоровья или смертью в результате владения или пользования подарком (статья 721 Кодекса).

Принятие подарка

Право собственности одаряемого на подарок возникает с момента его принятия.

Даритель, передавший вещь предприятию, организации транспорта, связи или другому лицу для вручения её одаряемому, имеет право отказаться от договора дарения до вручения вещи.

Если подарок направлен одаряемому без его предварительного согласия, подарок считается принятым, если одаряемый немедленно не заявит об отказе от его принятия.

Принятие одаряемым документов, удостоверяющих право собственности на вещь, других документов, подтверждающих принадлежность вещи дарителю, или символов вещи (ключей, макетов и т.п.) считается принятием подарка (статья 722 Кодекса).

Договор дарения с обязанностью передать подарок в будущем

Договором дарения может быть установлена обязанность дарителя передать подарок одаряемому в будущем через определённый срок (в определённый срок) или при наступлении отлагательного условия.

При наступлении срока или отлагательного условия, установленных договором дарения с обязанностью передать подарок в будущем, одаряемый имеет право требовать передачи подарка или возмещения его стоимости.

Если до наступления срока или отлагательного условия даритель или одаряемый умрёт, договор дарения прекращается (статья 723 Кодекса).

Односторонний отказ от договора дарения с обязанностью передать подарок в будущем

Даритель имеет право отказаться от передачи подарка в будущем, если после заключения договора его имущественное положение существенно ухудшилось.

Одаряемый имеет право в любое время до принятия подарка отказаться от него (статья 724 Кодекса).

Обязанность одаряемого в пользу третьего лица и правовые последствия их нарушения

Договором дарения может быть установлена обязанность одаряемого совершить определённое действие имущественного характера в пользу третьего лица или воздержаться от его совершения. Например: передать денежную сумму или иное имущество в собственность, выплачивать денежную ренту, предоставить право пожизненного пользования подарком или его частью, не предъявлять требований к третьему лицу о выселении и т.п.

Даритель имеет право требовать от одаряемого исполнения обязанности в пользу третьего лица.

В случае смерти дарителя, объявления его умершим, признания безвестно отсутствующим или недееспособным выполнение обязанности в пользу третьего лица вправе требовать лицо, в чью пользу установлена эта обязанность (статья 725 Кодекса).

В случае нарушения одаряемым обязанности в пользу третьего лица даритель имеет право требовать расторжения договора и возврата подарка, а если возврат невозможен – возмещения его стоимости (статья 726 Кодекса).

Расторжение договора дарения по требованию дарителя

Даритель имеет право требовать расторжения договора дарения недвижимого имущества или иного особо ценного имущества, если одаряемый умышленно совершил уголовное правонарушение против жизни, здоровья, имущества дарителя, его родителей, супруги (супруга) или детей.

Если одаряемый совершил умышленное убийство дарителя, наследники дарителя имеют право требовать расторжения договора дарения.

Кроме того, даритель имеет право требовать расторжения договора дарения, если:

одаряемый создаёт угрозу безвозвратной утраты подарка, имеющего для дарителя большую неимущественную ценность;

вследствие небрежного отношения одаряемого к вещи, имеющей культурную ценность, эта вещь может быть уничтожена или существенно повреждена;

на момент предъявления требования подарок сохранён.

В случае расторжения договора дарения одаряемый обязан вернуть подарок в натуре (статья 727 Кодекса).

Согласно статье 728 Кодекса к требованиям о расторжении договора дарения применяется исковая давность в один год.

Документы, необходимые для удостоверения договора дарения

При удостоверении договора дарения нотариусом должны быть представлены следующие документы:

паспорта и регистрационные номера учётных карточек налогоплательщиков;

доверенность (если действует представитель);

если договор с участием юридического лица — документы, подтверждающие правоспособность и дееспособность юридического лица;

документы, подтверждающие право собственности на отчуждаемое имущество;

согласие супруга (в случае распоряжения совместным имуществом супругов);

оценка объекта дарения (если предусмотрена уплата налога).

Указывается, что данный перечень не является исчерпывающим, поскольку всё зависит от вида имущества, которое будет подарено, сторон такого договора и других факторов, о чём должен разъяснить непосредственно нотариус (государственный нотариус государственной нотариальной конторы или частный нотариус) при удостоверении договора дарения.

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