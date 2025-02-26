Нужно ли сообщать налоговую о принятии ученика на производственную практику

Трудовые отношения во время производственной практики не возникают, а уведомление в налоговую не подается.

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Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, нужно ли подавать уведомление в территориальные органы ГНС о принятии ученика на производственную практику.

Для прохождения производственной практики слушателями профессионально-технических учебных заведений эти образовательные учреждения заключают соответствующие договоры с предприятиями, учреждениями и организациями.

За выполненные учащимися работы во время производственной практики предприятия осуществляют оплату труда в соответствии с заключенными договорами о учебно-производственной практике за фактически выполненную работу.

Эти средства перечисляются на расчетный счет ПТУ с целью выплаты учащимся 50 % заработной платы за прохождение производственной практики. Остальные 50 % заработной платы, начисленной за время производственной практики учащимся ПТУ, используются учебным заведением.

Таким образом, трудовые отношения с учащимися ПТУ во время производственной практики не возникают, трудовые договоры не заключаются, уведомление о приеме работника на работу в органы ГНС не подается.

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