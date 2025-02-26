Федор Шандор начал работу в должности посла Украины в Венгрии

Федор Шандор вручил копии верительных грамот в Министерстве иностранных дел Венгрии.

Фото: Embassy of Ukraine in Hungary

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Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Венгрии Федор Шандор вручил копии верительных грамот в венгерском Министерстве иностранных дел. Об этом сообщило посольство Украины в Будапеште.

Это первый шаг в процессе официального начала его работы на посту главы украинского дипломатического представительства. Дипломатический протокол требует следующего шага - вручение верительных грамот непосредственно президенту Венгрии Томашу Шуйоку.

Посольство выразило надежду, что этот шаг будет способствовать развитию добрососедских отношений между Украиной и Венгрией.

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