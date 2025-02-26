Федір Шандор розпочав роботу на посаді посла України в Угорщині

Федір Шандор вручив копії вірчих грамот в Міністерстві закордонних справ Угорщини.

Фото: Embassy of Ukraine in Hungary

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Надзвичайний і Повноважний посол України в Угорщині Федір Шандор вручив копії вірчих грамот в угорському Міністерстві закордонних справ. Про це повідомило посольство України в Будапешті.

Це перший крок у процесі офіційного початку його роботи на посаді глави українського дипломатичного представництва. Дипломатичний протокол вимагає наступного кроку — вручення вірчих грамот безпосередньо президенту Угорщини Томашу Шуйоку.

Посольство висловило сподівання, що цей крок сприятиме розвитку добросусідських відносин між Україною та Угорщиною.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.