Федір Шандор розпочав роботу на посаді посла України в Угорщині

Надзвичайний і Повноважний посол України в Угорщині Федір Шандор вручив копії вірчих грамот в угорському Міністерстві закордонних справ. Про це повідомило посольство України в Будапешті.
Це перший крок у процесі офіційного початку його роботи на посаді глави українського дипломатичного представництва. Дипломатичний протокол вимагає наступного кроку — вручення вірчих грамот безпосередньо президенту Угорщини Томашу Шуйоку.
Посольство висловило сподівання, що цей крок сприятиме розвитку добросусідських відносин між Україною та Угорщиною.
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