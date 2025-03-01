Опубликовали полное видео интервью Зеленского американскому каналу Fox News

В интервью Глава государства говорил о партнерстве с США, встрече и отношениях с президентом США Президентом Трампом.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 28 февраля президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Во время встречи между ними возник спор по поводу того, когда и на каких условиях должно быть прекращено огонь.

Позже Зеленский дал эксклюзивное интервью американскому каналу Fox News.

В интервью Глава государства говорил о партнерстве с США, встрече и отношениях с президентом США Президентом Трампом, о помощи, которую Америка оказала украинскому народу, о желании Украины завершить эту войну справедливым миром.

Также Зеленский подчеркнул важность сильных гарантий безопасности для Украины, чтобы Россия не смогла вернуться с агрессией.

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