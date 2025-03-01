Единство украинцев в США: Владимир Зеленский провел встречу с диаспорой в Украинском доме

Президент встретился с украинской общиной и ветераном войны, который проходит лечение в США, Андреем Смоленским.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский провел встречу с украинской общиной в Вашингтоне. Глава государства посетил Украинский дом, который был открыт в 2021 году.

В частности, Президент встретился с украинской общиной и ветераном войны, который проходит лечение в США, Андреем Смоленским.

Глава государства поблагодарил за поддержку в это непростое время, за все усилия во благо Украины и украинцев, а также за помощь – не только дипломатическую и финансовую, но и политическую и духовную.

«Для нас очень важно, чтобы о Украине говорили и никто о ней не забывал ни во время войны, ни после. Спасибо, что вы так достойно представляете в США наше государство и наши интересы. Людям в Украине важно знать, что они не одни, что их интересы представлены в каждой стране, в каждом уголке мира», – подчеркнул Президент.

Во время встречи, в частности, говорили о поддержке Украины со стороны США и неравнодушии американского народа на протяжении всех трех лет полномасштабного российского вторжения, единстве с европейскими партнерами, роли украинской общины в поддержке нашего государства и усилиях по возвращению украинских детей, которых незаконно депортировала Россия.

Также на встрече присутствовал бывший командир группы аэроразведчиков 47-й отдельной механизированной бригады «Маґура» Андрей Смоленский, который после тяжелых ранений на фронте проходит лечение в США. Он рассказал, что не только сам проходит лечение, но и помогает другим раненым воинам.

«Вы – герой. Вдохновляют такие героические люди, как вы. Я вам благодарен за то, что вы сохранили нашу независимую Украину. Сохранили нашу нацию, народ, единство – это очень важные вещи», – сказал Владимир Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.