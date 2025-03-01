Процент рассмотрения дел составляет – 99,1%: Запорожский окружной админсуд подвел итоги за 2024 год

Несмотря ни на что, Запорожский окружной административный суд всегда был и остается единым, слаженным организмом, подчиненным общей цели — отправлению правосудия, а также эффективной защите прав, свобод и интересов граждан.

Фото: adm.zp.court.gov.ua

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В Запорожском окружном административном суде 27 февраля под председательством главы суда Олега Прудивуса состоялось общее собрание трудового коллектива по итогам работы суда за 2024 год. Об этом сообщил официальный сайт суда.

В мероприятии приняли участие судьи и сотрудники аппарата Запорожского окружного административного суда, а также глава Третьего апелляционного административного суда Наталья Бышевская и ее заместитель Анатолий Коршун.

В своем выступлении глава Запорожского окружного административного суда Олег Прудивус отметил, что уже три года суд работает в крайне сложных и трагических условиях, в которых находится наша страна. Несмотря на это, суд всегда оставался сплоченным организмом, работающим для осуществления правосудия и эффективной защиты прав, свобод и интересов граждан, а также юридических лиц от нарушений со стороны органов власти.

Глава суда Олег Прудывус сообщил, что в течение 2024 года суд достойно выполнял фундаментальную задачу, которая заключается в справедливом, беспристрастном и своевременном разрешении споров в сфере публично-правовых отношений, и привел соответствующие статистические данные.

Так, в 2024 году на рассмотрении Запорожского окружного административного суда находилось 12 646 исковых заявлений, из которых в отчетном периоде поступило 12 354, что на 12,3% больше, чем в 2023 году. Было рассмотрено 12 427 исковых заявлений, что составляет 98,3% от общего количества исковых заявлений, находившихся в производстве суда.

Глава суда отметил, что рост количества исковых заявлений, поступивших в суд, является показателем доверия к суду в частности и судебной власти в целом.

По словам главы Запорожского окружного административного суда, важным показателем, по которому можно судить об эффективности работы суда, является процент рассмотрения дел.

Согласно данным отчета «Базовые показатели работы суда», в 2024 году процент рассмотрения дел составил 99,1%, что, согласно данным Европейской комиссии по эффективности правосудия, является рекомендованным стандартом этого показателя.

Олег Прудывус также проанализировал категории споров, находившихся на рассмотрении в отчетном периоде. Так, первое место по поступлению занимают дела по спорам, связанным с реализацией публичной политики в сферах труда, занятости населения и социальной защиты граждан, а также публичной жилищной политики (68,5%), на втором месте – дела по администрированию налогов, сборов, платежей, а также контроля за соблюдением требований налогового законодательства (12,6%), на третьем – дела, возникающие из отношений публичной службы (10,7%).

Дополнительно глава Запорожского окружного административного суда проинформировал присутствующих о проделанной работе по обращениям граждан, запросам на доступ к публичной информации, о состоянии материально-технического обеспечения суда, подчеркнул необходимость соблюдения судьями сроков рассмотрения дел и материалов.

В качестве следующего докладчика на общем собрании трудового коллектива Запорожского окружного административного суда выступила руководитель аппарата суда Любовь Балыка, которая подвела итоги работы аппарата Запорожского окружного административного суда, отметила слаженность и взаимодействие в работе между структурными подразделениями суда, несмотря на объективно существующие проблемы и сложности, поблагодарила всех сотрудников аппарата суда за надлежащее выполнение задач по организационному обеспечению работы суда.

Также были заслушаны отчеты руководителей структурных подразделений суда, а именно: начальника отдела управления персоналом Натальи Заболотной и начальника отдела планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Запорожского окружного административного суда Елены Смир.

С речью на общем собрании трудового коллектива Запорожского окружного административного суда также выступила глава Третьего апелляционного административного суда Наталья Бышевская, которая высоко оценила результаты работы Запорожского окружного административного суда.

Также на общем собрании трудового коллектива Запорожского окружного административного суда выступил заместитель главы Третьего апелляционного административного суда Анатолий Коршун, который привел статистические данные по рассмотрению Третьим апелляционным административным судом апелляционных жалоб и материалов за 2024 год, а также отметил надлежащую организацию работы Запорожского окружного административного суда.

В завершение все участники общего собрания трудового коллектива Запорожского окружного административного суда констатировали, что качественные и количественные показатели работы суда в течение отчетного периода выполнены на надлежащем уровне, однако это не исключает возможности обеспечения всех необходимых мероприятий по повышению оперативности рассмотрения административных дел судьями, соблюдению сроков их рассмотрения, судебного контроля.

Фото: adm.zp.court.gov.ua

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