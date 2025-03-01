Відсоток розгляду справ складає – 99,1%: Запорізький окружний адмінсуд підбив підсумки за 2024 рік

Попри все, Запорізький окружний адміністративний суд завжди був та залишається єдиним, злагодженим організмом, підпорядкованим загальній меті — відправленню правосуддя, а також ефективному захисту прав, свобод та інтересів громадян.

Фото: adm.zp.court.gov.ua

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У Запорізькому окружному адміністративному суді 27 лютого під головуванням очільника суду Олега Прудивуса відбулись загальні збори трудового колективу стосовно підсумків роботи суду за 2024 рік. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Участь у заході взяли судді та працівники апарату Запорізького окружного адміністративного суду, а також голова Третього апеляційного адміністративного суду Наталя Бишевська та її заступник Анатолій Коршун.

У своєму виступі голова Запорізького окружного адміністративного суду Олег Прудивус зауважив, що вже три роки суд працює в надскладних та трагічних умовах, в яких перебуває наша держава. Попри все, Запорізький окружний адміністративний суд завжди був та залишається єдиним, злагодженим організмом, підпорядкованим загальній меті - відправленню правосуддя, а також ефективному захисту прав, свобод та інтересів громадян, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.

Голова суду Олег Прудивус повідомив, що протягом 2024 року суд гідно виконував фундаментальне завдання, яке полягає у справедливому, неупередженому та своєчасному вирішенні спорів у сфері публічно-правових відносин та навів відповідні статистичні дані.

Так, у 2024 році на розгляді Запорізького окружного адміністративного суду перебували 12646 позовних заяв, з яких у звітному періоді надійшло 12354, що на 12.3% більше ніж у 2023 році. Було розглянуто 12427 позовних заяв, що становить 98,3% від загальної кількості позовних заяв, які перебували в провадженні суду.

Очільник суду зауважив, що зростання кількості позовних заяв, які надійшли до суду, є показником довіри до суду зокрема та судової влади загалом.

За словами голови Запорізького окружного адміністративного суду вагомим показником, за яким можна робити висновок про ефективність роботи суду, є відсоток розгляду справ.

Згідно з даними звіту «Базові показники роботи суду» в 2024 році відсоток розгляду справ складає – 99,1%, що згідно з даними Європейської комісії з ефективності правосуддя є рекомендованим стандартом цього показника.

Олег Прудивус також проаналізував категорії спорів, що перебували на розгляді у звітному періоді. Так перше місце за надходженням займають справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та публічної житлової політики (68,5%), на другому місці - справи з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства (12,6%), на третьому - справи, що виникають з відносин публічної служби (10,7%).

Додатково голова Запорізького окружного адміністративного суду поінформував присутніх про проведену роботу зі зверненнями громадян, запитами на доступ до публічної інформації, про стан матеріально-технічного забезпечення суду, наголосив на необхідності додержання суддями строків розгляду справ та матеріалів.

В якості наступного доповідача на загальних зборах трудового колективу Запорізького окружного адміністративного суду виступила керівник апарату суду Любов Балика, яка прозвітувала про підсумки роботи апарату Запорізького окружного адміністративного суду, відзначила злагодженість і взаємодію у роботі між структурними підрозділами суду, незважаючи на об’єктивно існуючі проблеми та складнощі, подякувала всім працівникам апарату суду за належне виконання завдань по організаційному забезпеченню роботи суду.

Також заслухано звіти керівників структурних підрозділів суду, а саме: начальника відділу управління персоналом Наталії Заболотньої та начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Запорізького окружного адміністративного суду Олени Смир.

З промовою на зборах трудового колективу Запорізького окружного адміністративного суду також виступила голова Третього апеляційного адміністративного суду Наталя Бишевська, яка високо оцінила результати роботи Запорізького окружного адміністративного суду.

Також на зборах трудового колективу Запорізького окружного адміністративного суду виступив заступник голови Третього апеляційного адміністративного суду Анатолій Коршун, який навів статистичні дані розгляду Третім апеляційним адміністративним судом апеляційних скарг і матеріалів за 2024 рік, а також відзначив належну організацію роботи Запорізького окружного адміністративного суду.

На завершення всі учасники загальних зборів трудового колективу Запорізького окружного адміністративного суду констатували, що якісні та кількісні показники роботи суду протягом звітного періоду виконані на належному рівні, однак це не виключає можливості забезпечення всіх необхідних заходів щодо підвищення оперативності розгляду адміністративних справ суддями, дотримання строків їх розгляду, судового контролю.

Фото: adm.zp.court.gov.ua

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