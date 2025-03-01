Кир Стармер примет лидеров более десятка европейских стран на саммите в Великобритании 2 марта.

Источник фото: Chris Radburn/PA

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Балтийские государства «очень недовольны» после того, как Великобритания не пригласила их лидеров на саммит по Украине в эти выходные, сообщило европейский дипломатический источник, пишет Sky News.

Премьер-министр Кир Стармер, только что вернувшись со встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне, примет лидеров более десятка европейских стран на саммите в Великобритании 2 марта, чтобы обсудить войну России против Украины и общеевропейскую безопасность. Также ожидается участие Президента Украины Владимира Зеленского.

Тем не менее, дипломатический источник подтвердил, что Стармер проведет телефонный разговор с лидерами Балтийских государств.

«Мы действительно очень недовольны отказом пригласить балтийских лидеров», – сказал источник.

Три балтийские страны, находящиеся на восточном фланге НАТО рядом с Россией, тратят на оборону больше всех в НАТО в процентном соотношении к ВВП.

Кроме того, несмотря на свои небольшие размеры, они являются одними из крупнейших сторонников Украины, предоставляя оружие и финансирование для поддержки ВСУ в борьбе с российским вторжением. Они также на протяжении многих лет были самыми громкими голосами в Европе, предупреждающими об угрозе, которую представляет Владимир Путин.

На саммите будет обсуждаться поддержка Украины, включая план создания международных сил «успокоения», которые могут быть развернуты в стране для помощи в обеспечении прекращения огня, если США смогут договориться о соглашении.

Также будет обсуждаться широкая европейская безопасность, после того как Дональд Трамп ясно дал понять, что европейские союзники по НАТО должны взять на себя гораздо большую ответственность за свою безопасность, а не полагаться на мощную армию США.

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