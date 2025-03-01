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Балтійські держави «дуже незадоволені» після того, як Велика Британія не запросила їхніх лідерів на саміт щодо України

14:32, 1 березня 2025
Кір Стармер прийме лідерів понад десятка європейських країн на саміті у Великій Британії 2 березня.
Балтійські держави «дуже незадоволені» після того, як Велика Британія не запросила їхніх лідерів на саміт щодо України
Джерело фото: Chris Radburn/PA
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Балтійські держави «дуже незадоволені» після того, як Велика Британія не запросила їхніх лідерів на саміт щодо України цього вікенду, повідомило європейське дипломатичне джерело, пише Sky News.

Прем’єр-міністр Кір Стармер, щойно повернувшись із зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні, прийме лідерів понад десятка європейських країн на саміті у Великій Британії 2 березня, щоб обговорити війну Росії проти України та загальноєвропейську безпеку. Також очікується участь Президента України Володимира Зеленського.

Тим не менш, дипломатичне джерело підтвердило, що Стармер проведе телефонну розмову з лідерами Балтійських держав.

«Ми справді дуже незадоволені відмовою запросити балтійських лідерів», – сказало джерело.

Три балтійські країни, які знаходяться на східному фланзі НАТО поруч із Росією, найбільше витрачають на оборону в НАТО у відсотковому співвідношенні до ВВП.

Крім того, відносно своїх невеликих розмірів, вони є одними з найбільших прихильників України – надаючи зброю та фінансування для допомоги ЗСУ у боротьбі з російським вторгненням. Вони також протягом багатьох років були найгучнішими голосами в Європі, які б’ють тривогу щодо загрози, яку представляє Володимир Путін.

На саміті обговорюватиметься підтримка України, включаючи план створення міжнародних сил «заспокоєння», які можуть бути розгорнуті в країні, щоб допомогти забезпечити припинення вогню, якщо США зможуть домовитися про угоду.

Також обговорюватиметься ширша європейська безпека, після того як Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що європейські союзники по НАТО повинні взяти на себе набагато більшу відповідальність за власну безпеку, а не покладатися на потужну армію США.

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Україна Велика Британія

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