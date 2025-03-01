Схема на 2 мільйони гривень— ексчиновниці Дрогобицької РДА оформляли соцвиплати своїм знайомим та родичам

Підозрювані підробили офіційні документи, на підставі яких систематично здійснювались соцвиплати 11 громадянам.

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На Львівщині повідомлено про підозру двом колишнім службовцям одного із управлінь Дрогобицької райдержадміністрації. За даними слідства, вони безпідставно оформили соціальні виплати своїм родичам та знайомим. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Так, для цього підозрювані підробили офіційні документи, а саме внесли до них відомості про 11 громадян, які не мали жодних підстав для одержання відповідної грошової допомоги.

У подальшому, ці фальсифіковані документи скеровували у банк і на їх підставі систематично здійснювались соцвиплати.

Задокументовано, що таким чином з держбюджету у період з січня по листопад 2020 року було безпідставно виплачено майже 2 млн грн.

У ході проведених обшуків за місцем проживання підозрюваних вилучено готівку у сумі понад 20 тисяч доларів та особові справи громадян.

Жінкам повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, службове підроблення, підроблення документів та використання завідомо підроблених документів (ч. 3, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України).

Вирішуються питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у виді тримання під вартою та накладення арешту на їх майно.

Слідчі дії тривають. Також перевіряється ймовірна причетність підозрюваних до розтрати бюджетних коштів на загальну суму майже 8 млн грн, призначено ряд експертиз.

Наразі жінки звільнені із займаних посад.

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