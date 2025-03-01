Українці зареєстрували понад 7 тисяч електрокарів від початку року

З початку 2025 року в Україні зареєстрували 7239 електрокарів.

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В Україні від початку року зареєстровали 7 239 електрокарів, із них 6 024 – ввезені з-за кордону. Про це повідомив Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ.

«Усе більше автовласників пересідають на «екологічні» авто. Так, з початку 2025 року в Україні зареєстрували 7 239 електрокарів. З них ввезених з-за кордону – 6 024, та 1 215 – нові», - вказали у Головному сервісному центрі МВС.

Найпопулярніші кольори електромобілів серед власників:

сірий – займає перше місце;

білий – на другому;

чорний – завершує рейтинг

У центрі зазначили, що автомобілі з електричним двигуном звільняються від сплати пенсійного збору при першій реєстрації. Також за ними закріплюються виключно «зелені» номерні знаки.

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