Украинцы зарегистрировали более 7 тысяч электромобилей с начала года

С начала 2025 года в Украине зарегистрировали 7239 электрокаров.

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В Украине с начала года зарегистрировали 7 239 электромобилей, из них 6 024 – ввезены из-за границы. Об этом сообщил Главный сервисный центр Министерства внутренних дел.

«Все больше автовладельцев пересаживаются на «экологичные» авто. Так, с начала 2025 года в Украине зарегистрировали 7 239 электрокаров. Из них 6 024 – ввезены из-за границы, а 1 215 – новые», – указали в Главном сервисном центре МВД.

Самые популярные цвета электромобилей среди владельцев:

Серый – занимает первое место;

Белый – на втором;

Черный – замыкает рейтинг.

В центре отметили, что автомобили с электрическим двигателем освобождаются от уплаты пенсионного сбора при первой регистрации. Также за ними закрепляются исключительно «зеленые» номерные знаки.

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