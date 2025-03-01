Схема на 2 миллиона гривен — экс-чиновники Дрогобычской РГА оформляли соцвыплаты своим знакомым и родственникам

Подозреваемые подделали официальные документы, на основании которых систематически осуществлялись соцвыплаты 11 гражданам.

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На Львовщине сообщено о подозрении двум бывшим должностным лицам одного из управлений Дрогобычской районной администрации. По данным следствия, они безосновательно оформили социальные выплаты своим родственникам и знакомым. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Так, для этого подозреваемые подделали официальные документы, а именно внесли в них сведения об одиннадцати гражданах, которые не имели никаких оснований для получения соответствующей денежной помощи.

Впоследствии эти сфальсифицированные документы направлялись в банк, и на их основании систематически осуществлялись социальные выплаты.

Задокументировано, что таким образом из государственного бюджета в период с января по ноябрь 2020 года было безосновательно выплачено почти 2 млн грн.

В ходе проведенных обысков по месту жительства подозреваемых изъяты наличные деньги в сумме более 20 тысяч долларов и личные дела граждан.

Женщинам сообщено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, служебной подделке, подделке документов и использовании заведомо поддельных документов (ч. 3, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и наложения ареста на их имущество.

Следственные действия продолжаются. Также проверяется возможная причастность подозреваемых к растрате бюджетных средств на общую сумму почти 8 млн грн, назначен ряд экспертиз.

На данный момент женщины уволены.

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