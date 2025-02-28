В Верховном Суде объяснили, когда невозможно освободить от уголовной ответственности в связи с передачей на поруки

Невозможно передать лицо на поруки предприятию, учреждению или организации, если лицо не состоит с ними в трудовых отношениях или на обучении – Верховный Суд.

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Передача лица на поруки предприятию, учреждению или организации, с которыми лицо не состоит в трудовых отношениях или на обучении, и, соответственно, не находится под их постоянным контролем, является невозможной. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 28 января 2025 года по делу №442/685/24.

Местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, освободил обвиняемого от уголовной ответственности за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 246 УК, на основании ст. 47 УК, в связи с передачей его на поруки коллективу общественной организации «Совет города», а уголовное производство закрыл на основании п. 1 ч. 2 ст. 284 УПК.

В кассационной жалобе прокурор утверждал, что суд принял решение об освобождении обвиняемого от уголовной ответственности при отсутствии для этого достаточных оснований, поскольку, передав последнего на поруки коллективу общественной организации, не выяснил, способен ли такой коллектив и каким образом осуществлять меры воспитательного характера в отношении обвиняемого.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд отменил решения судов предыдущих инстанций и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции.

В обоснование позиции КУС констатирует, что процессуальным условием освобождения лица от уголовной ответственности является наличие ходатайства коллектива предприятия, учреждения или организации о передаче этого лица на поруки, в котором должно быть указано мотивированное просьба общего собрания коллектива по месту работы или обучения обвиняемой или подсудимой лица освободить ее от уголовной ответственности, обязательство проводить с ней соответствующую воспитательную работу, поручительство коллектива о том, что это лицо не допустит в дальнейшем общественно опасного поведения.

Из содержания вышеуказанной нормы закона усматривается, что коллектив предприятия, учреждения или организации образуют лица, которые своим трудом или обучением участвуют в его деятельности. Однако, как видно из материалов дела, обвиняемого передали на поруки общественной организации «Совет города», с которой последний не состоит в трудовых отношениях и не находится под ее постоянным контролем.

Таким образом, коллектив указанной общественной организации не содержит признаков трудового коллектива, исходя из положений ст. 47 УК.

Следовательно, суды предыдущих инстанций допустили неправильное применение закона Украины об уголовной ответственности и нарушение требований уголовного процессуального закона, которое является существенным, поскольку ставит под сомнение законность и обоснованность судебных решений.

Автор: Наталя Мамченко

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