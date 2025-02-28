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У Верховному Суді пояснили, коли неможливо звільнити від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею на поруки

12:59, 28 лютого 2025
Неможливо передати особу на поруки підприємству, установі чи організації, якщо особа не перебуває з ними у трудових відносинах або на навчанні – Верховний Суд.
У Верховному Суді пояснили, коли неможливо звільнити від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею на поруки
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Передача особи на поруки підприємству, установі чи організації, з якими особа не перебуває у трудових відносинах або на навчанні, та, відповідно, не перебуває під їх постійним контролем, є неможливою. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 28 січня 2025 року по справі №442/685/24.

Місцевий суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, звільнив обвинуваченого від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 246 КК, на підставі ст. 47 КК, у зв’язку з передачею його на поруки колективу громадської організації «Рада міста», а кримінальне провадження закрив на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК.

У касаційній скарзі прокурор стверджував, що суд прийняв рішення про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за відсутності для цього достатніх підстав, оскільки, передавши останнього на поруки колективу громадської організації, не з’ясував, чи буде здатний такий колектив та як саме здійснювати заходи виховного характеру щодо обвинуваченого.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд скасував рішення судів попередніх інстанцій та призначив новий розгляд у суді першої інстанції.

В обґрунтування позиції ККС констатує, що процесуальною умовою звільнення особи від кримінальної відповідальності є наявність клопотання колективу підприємства, установи чи організації про передачу цієї особи на поруки, в якому має бути зазначено мотивоване прохання загальних зборів колективу за місцем роботи або навчання обвинуваченої чи підсудної особи звільнити її від кримінальної відповідальності, зобов’язання проводити з нею відповідну виховну роботу, поручительство колективу про те, що ця особа не допустить надалі суспільно небезпечної поведінки.

Зі змісту вищевказаної норми закону вбачається, що колектив підприємства, установи чи організації утворюють особи, які своєю працею чи навчанням беруть участь у його діяльності. Проте, як убачається з матеріалів справи обвинуваченого передано на поруки громадській організації «Рада міста», з якою останній не перебуває у трудових відносинах і не знаходиться під її постійним контролем.

Таким чином, колектив вказаної громадської організації не містить ознак трудового колективу, виходячи з положень ст. 47 КК.

Отже, суди попередніх інстанцій допустили неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність і порушення вимог кримінального процесуального закону, яке є істотним, оскільки ставить під сумнів законність і обґрунтованість судових рішень.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховний Суд судова практика

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