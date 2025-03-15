В полиции назвали три основные версии убийства активиста Демьяна Ганула в Одессе

Среди версий: заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшего, убийство в связи с личной неприязнью и русский след.

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Правоохранители рассматривают три основные версии убийства общественного активиста Демьяна Ганула в Одессе. Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов в эфире телемарафона.

Среди версий: убийство в связи с личной неприязнью, заказное убийство, совершённое из-за общественной и профессиональной деятельности активиста.

«Конечно, мы рассматриваем российский след, потому что знаем, что этот человек был известен своей проукраинской позицией», — заявил заместитель главы Нацполиции.

Небитов также сообщил, что задержанный подозреваемый, дезертировавший из воинской части, тщательно готовил убийство.

«Понимаем, что преступление тщательно готовили. Одна из версий, что он совершил преступление, не вернувшись в воинскую часть, именно для того чтобы тщательно подготовить это преступление», - сказал он.

Как известно, Демьян Ганул был убит 14 марта в Одессе на проспекте Украинских Героев. Стрелок скрылся с места преступления.

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко сообщил о задержании мужчины, подозреваемого в убийстве активиста Ганула. В квартире, где он скрывался, было найдено оружие, с помощью которого, вероятно, было совершено преступление.

Также Владимир Зеленский отреагировал на задержание подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула.

Позже в СБУ отметили, что подозреваемый в убийстве активиста – 46-летний дезертир.

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