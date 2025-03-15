У поліції назвали три основні версії вбивства активіста Дем'яна Ганула в Одесі

Серед версій: замовне вбивство, вчинене у зв'язку з професійною і громадською діяльністю потерпілого, вбивство у зв'язку з особистою неприязню та російський слід.

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Правоохоронці розглядають три основні версії вбивства громадського активіста Дем'яна Ганула в Одесі. Про це заявив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону.

Серед версій є: вбивство у зв'язку з особистою неприязню, замовне вбивство, яке було вчинене у зв'язку з громадською та професійною діяльністю активіста.

«Звичайно, ми розглядаємо російський слід, тому що знаємо, що ця людина була відома своєю проукраїнською позицією», — заявив заступник голови Нацполіції.

Нєбитов також повідомив, що затриманий підозрюваний, який дезертирував із військової частини, ретельно готував убивство.

«Розуміємо, що злочин ретельно готували. Одна із версій, що він скоїв злочин, не повернувшись у військову частину, саме для того, щоб ретельно підготувати цей злочин», - сказав він.

Як відомо, Дем'яна Ганула було вбито 14 березня в Одесі на проспекті Українських Героїв. Стрілець втік із місця подій.

Очільник Міністерстіа внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про затримання чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста Ганула. У квартирі, де він переховувався, знайшли зброю, за допомогою якої, ймовірно, був скоєний злочин.

Також Володимир Зеленський відреагував на затримання підозрюваного у вбивстві Дем’яна Ганула.

Пізніше в СБУ зазначили, що підозрюваний у вбивстві активіста — 46-річний дезертир.

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