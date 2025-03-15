В Іраку ліквідували одного з лідерів ІДІЛ Абу Хадіджа

Бойовика було знищено в ході операції, проведеної співробітниками Іракської національної розвідки спільно з коаліційними силами на чолі зі США.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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В Іраку ліквідували одного з лідерів терористичної організації «Ісламська держава» Абдаллу Макі Мослех аль-Ріфаї, відомого також як Абу Хадіджа. Інформаціяю підтвердили президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Іраку Мухаммед Шіа ас-Судані.

У Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM) зазначили, що бойовика ліквідували внаслідок авіаудару в провінції Аль-Анбар. Операцію провели співробітники Іракської національної розвідки спільно з коаліційними силами на чолі зі США.

«Як емір ІДІЛ, що приймає рішення на найвищому рівні, Абу Хадіджа відповідав за операції, логістику і планування ІДІЛ у всьому світі, а також керував значною частиною фінансів глобальної організації угруповання», — йдеться у заяві CENTCOM.

Також вдалося знищити ще одного бойовика ІДІЛ, але його ім'я не називають.

За даними, американські та іракські війська знайшли мертвих двох членів ІДІЛ на місці удару. Обидва були «вдягнені в нерозірвані» жилети смертника «і мали кілька видів зброї». Абу Хадіджу впізнали завдяки ДНК, яке було зібрано під час попереднього рейду, коли йому вдалося втекти.

Прем’єр-міністр Іраку Мухаммед Шіа ас-Судані назвав його «одним із найнебезпечніших терористів в Іраку та світі».

Президент США Дональд Трамп відреагував на цю новину в соціальній мережі Truth Social.

«Сьогодні було вбито втікача лідера ІДІЛ в Іраку. На нього невпинно полювали наші безстрашні бійці. Його жалюгідне життя було перерване, як і життя ще одного члена ІДІЛ, у координації з іракським урядом і курдським регіональним урядом», – заявив американський президент.

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