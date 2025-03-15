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В Ираке ликвидировали одного из лидеров ИГИЛ Абу Хадиджа

11:41, 15 марта 2025
Боевик был уничтожен в ходе операции, проведенной сотрудниками Иракской национальной разведки совместно с коалиционными силами во главе с США.
В Ираке ликвидировали одного из лидеров ИГИЛ Абу Хадиджа
Иллюстративное фото из открытых источников
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В Ираке ликвидировали одного из лидеров террористической организации «Исламское государство» Абдаллу Маки Мослеха аль-Рифаи, также известного как Абу Хадиджа. Информацию подтвердили президент США Дональд Трамп и премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани.

В Центральном командовании Вооружённых сил США (CENTCOM) сообщили, что боевик был ликвидирован в результате авиаудара в провинции Аль-Анбар. Операцию провели сотрудники Иракской национальной разведки совместно с коалиционными силами под руководством США.

«Как эмир ИГИЛ, принимающий решения на высшем уровне, Абу Хадиджа отвечал за операции, логистику и планирование ИГИЛ во всём мире, а также контролировал значительную часть финансов глобальной структуры группировки», — говорится в заявлении CENTCOM.

Также удалось уничтожить ещё одного боевика ИГИЛ, но его имя не раскрывается.

По имеющимся данным, американские и иракские военные обнаружили тела двух членов ИГИЛ на месте удара. Оба были «одеты в неповреждённые» пояса смертников и имели несколько видов оружия. Абу Хадиджу опознали с помощью ДНК, собранной во время предыдущего рейда, когда ему удалось сбежать.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани назвал его «одним из самых опасных террористов в Ираке и мире».

Президент США Дональд Трамп отреагировал на эту новость в социальной сети Truth Social.

«Сегодня был убит беглый лидер ИГИЛ в Ираке. За ним без устали охотились наши бесстрашные бойцы. Его жалкая жизнь была прервана, как и жизнь ещё одного члена ИГИЛ, в координации с иракским правительством и курдским региональным правительством», – заявил американский президент.

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США Ирак

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