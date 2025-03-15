В Ираке ликвидировали одного из лидеров ИГИЛ Абу Хадиджа

Боевик был уничтожен в ходе операции, проведенной сотрудниками Иракской национальной разведки совместно с коалиционными силами во главе с США.

Иллюстративное фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ираке ликвидировали одного из лидеров террористической организации «Исламское государство» Абдаллу Маки Мослеха аль-Рифаи, также известного как Абу Хадиджа. Информацию подтвердили президент США Дональд Трамп и премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани.

В Центральном командовании Вооружённых сил США (CENTCOM) сообщили, что боевик был ликвидирован в результате авиаудара в провинции Аль-Анбар. Операцию провели сотрудники Иракской национальной разведки совместно с коалиционными силами под руководством США.

«Как эмир ИГИЛ, принимающий решения на высшем уровне, Абу Хадиджа отвечал за операции, логистику и планирование ИГИЛ во всём мире, а также контролировал значительную часть финансов глобальной структуры группировки», — говорится в заявлении CENTCOM.

Также удалось уничтожить ещё одного боевика ИГИЛ, но его имя не раскрывается.

По имеющимся данным, американские и иракские военные обнаружили тела двух членов ИГИЛ на месте удара. Оба были «одеты в неповреждённые» пояса смертников и имели несколько видов оружия. Абу Хадиджу опознали с помощью ДНК, собранной во время предыдущего рейда, когда ему удалось сбежать.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани назвал его «одним из самых опасных террористов в Ираке и мире».

Президент США Дональд Трамп отреагировал на эту новость в социальной сети Truth Social.

«Сегодня был убит беглый лидер ИГИЛ в Ираке. За ним без устали охотились наши бесстрашные бойцы. Его жалкая жизнь была прервана, как и жизнь ещё одного члена ИГИЛ, в координации с иракским правительством и курдским региональным правительством», – заявил американский президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.