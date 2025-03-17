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В Харьковском ТЦК утверждают, что сбили велосипедиста случайно, а затем хотели помочь, видео

19:32, 17 марта 2025
Соцсети облетело видео, где машина ТЦК сбивает велосипедиста, а затем его сотрудники пытаются догнать его — в ТЦК утверждают, что хотели «помочь».
В Харьковском ТЦК утверждают, что сбили велосипедиста случайно, а затем хотели помочь, видео
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В понедельник, 17 марта, в соцсетях распространилось видео, на котором автомобиль сбивает велосипедиста на дороге. Мужчина, которого сбили, упал, поднялся и покинул место аварии, оставив велосипед. Из машины вышли двое сотрудников ТЦК, оттащили транспортное средство из-под колес, после чего поехали в том же направлении, в котором ушел пострадавший.

В Харьковском областном ТЦК отреагировали на инцидент.

«В интернете распространяется видео, в комментариях к которому указывается, что транспортное средство военнослужащих ТЦК и СП совершило наезд на гражданина, передвигавшегося на велосипеде», — заявили в ТЦК.

Там также отметили, что, по предварительной информации, гражданин двигался на велосипеде посередине проезжей части узкой дороги и совершил маневр в направлении автомобиля, в котором передвигались военнослужащие.

«В результате этого водитель транспортного средства на сложном участке дороги (поворот, затрудненный припаркованным автомобилем) совершил непреднамеренный наезд на велосипедиста. Транспортное средство гражданина попало под колеса автомобиля.

После инцидента военнослужащие остановили машину, чтобы оказать необходимую помощь, однако велосипедист покинул место происшествия», — сообщили в ТЦК.

В результате инцидента было повреждено транспортное средство велосипедиста.

По данному факту руководством Харьковского областного ТЦК и СП назначено служебное расследование.

«Факт наезда не отрицается, однако подчеркиваем, что речь идет о непреднамеренном происшествии, случившемся в сложных условиях дорожной обстановки. Компетентные органы в рамках своих полномочий установят все обстоятельства инцидента и дадут правовую оценку действиям каждого из участников дорожного движения», — добавили в ТЦК.

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Харьков ТЦК

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