В Киеве наказали водителя Audi, который не включил световой указатель поворота — видео

Патрульные привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

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В Печерском районе Киева наказали водителя Audi, который, изменяя направление движения, не включил световой указатель поворота.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили водителя и вынесли на него постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение использования предупреждающих сигналов) КУоАП.

В полиции напомнили, что согласно п. 9.2 ПДД Украины, водители должны подавать сигналы световым указателями поворота соответствующего направления:

- перед началом движения и остановкой;

- перед перестройкой, поворотом или разворотом.

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