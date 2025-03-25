Практика судов
  1. В Украине

Как получить разрешения на выполнение работ повышенной опасности во время военного положения — разъяснение

22:00, 25 марта 2025
На период военного положения опасное оборудование можно эксплуатировать не при наличии разрешения, а на основании декларации о соответствии технической базы требованиям охраны труда.
Как получить разрешения на выполнение работ повышенной опасности во время военного положения — разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд сообщает, как получить разрешения на выполнение работ повышенной опасности во время военного положения.

Отмечается, что согласно статье 21 Закона Украины от 14.10.1992 №2694-XII "Об охране труда" работодатель должен получить разрешение на выполнение работ повышенной опасности и на эксплуатацию (применение) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности (далее – разрешение).

Центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере охраны труда, выдает разрешения на безвозмездной основе на основании заключения экспертизы состояния охраны труда и безопасности промышленного производства субъекта хозяйствования, проведенной экспертно-техническими центрами, принадлежащими к сфере управления центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную политику сфере промышленной и охраны труда.

Получение разрешения не требуется в случае эксплуатации (применения) оборудования повышенной опасности, принятого в эксплуатацию с выдачей соответствующего сертификата или в отношении которого зарегистрирована декларация о готовности к эксплуатации, а также в случае регистрации машин, механизмов, оборудования повышенной опасности центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны труда.

Срок действия разрешения составляет:

- на выполнение работ или на эксплуатацию машин, механизмов и оборудования повышенной опасности – пять лет (с последующим его продлением);

- на применение машин, механизмов и оборудования повышенной опасности – бессрочно.

Порядок выдачи разрешений на выполнение работ повышенной опасности и эксплуатации (применения) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 26.10.2011 №1107.

Список машин, механизмов, оборудования повышенной опасности утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 03.02.2021 №77.

Согласно постановлению КМУ от 24.03.2022 №357 "Некоторые вопросы выполнения работ повышенной опасности и эксплуатации (применения) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности на период действия военного положения" установлено, что:

- на период действия военного положения машины, механизмы, оборудование повышенной опасности, указанные в пунктах 2-9 группы А перечня машин, механизмов, оборудования повышенной опасности, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 3 февраля 2021 г. №77, эксплуатируются (применяются) на основании декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам охраны труда;

- на период действия военного положения машины, механизмы, оборудование повышенной опасности, указанные в пунктах 2-9 группы А перечня машин, механизмов, оборудования повышенной опасности, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 3 февраля 2021 г. №77, эксплуатируются (применяются) на основании декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам охраны труда;

- на период действия военного положения виды работ повышенной опасности, указанные в пунктах 4, 7-9, 11-21, 23-27, 29 и 30 группы А приложения 2 к Порядку выдачи разрешений на выполнение работ повышенной опасности и на эксплуатацию (применение) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 26 октября 2011 г. №1107, выполняются на основании декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам охраны труда;

- субъекты хозяйствования, которые получили право на эксплуатацию (применение) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности и/или выполнения работ повышенной опасности на основании декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам охраны труда с учетом подпунктов 1 и 2 этого пункта, не позднее одного месяца после прекращения или отмены военного положения должны получить соответствующие разрешительные документы в порядке, сроках и условиях, предусмотренных законодательством;

- срок действия документов разрешительного характера на эксплуатацию машин, механизмов, оборудования повышенной опасности и выполнения работ повышенной опасности, который истек в период действия военного положения, автоматически продлевается период действия военного положения и в течение месяца после его прекращения или отмены.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Токсичная атмосфера, низкая зарплата и коррупция – в НАГС сообщили, почему молодежь не хочет работать на государство

На государственной службе критически не хватает молодых профессионалов, но как их привлечь на госслужбу, пока не совсем понятно.

Верховный Суд: Оператор ГРС обязан выполнять свои обязанности, если не может подтвердить наличие форс-мажорных обстоятельств, независимо от финансовых трудностей и военного положения

Верховный Суд высказался относительно безусловной обязанности оператора газораспределительной системы по установке газовых счетчиков и проведению расчетов.

Отмена регистрации декларации о готовности к эксплуатации: вопрос необходимости проведения контролирующим органом проверки — позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался по вопросу отмены в судебном порядке декларации о готовности объекта к эксплуатации.

Товары в международных почтовых и экспресс-отправлениях, не соответствующие заявленным в документах данным, смогут конфисковать – Рада приняла закон

Парламент принял изменения в Таможенный кодекс об ответственности за нарушение таможенных правил.

У судьи возникли сомнения в том, что коллегия ВККС качественно проверила его практическое задание во время конкурса в апелляционные суды – иск рассмотрит Верховный Суд

Судья Андрей Слиденко не согласился со своей оценкой за практическое задание во время конкурса в апелляционные административные суды.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Марчук
    Наталія Марчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Вікторія Аверкова
    Вікторія Аверкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Журба
    Сергій Журба
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ігор Погрібніченко
    Ігор Погрібніченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва