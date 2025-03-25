Как получить разрешения на выполнение работ повышенной опасности во время военного положения — разъяснение

На период военного положения опасное оборудование можно эксплуатировать не при наличии разрешения, а на основании декларации о соответствии технической базы требованиям охраны труда.

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Пенсионный фонд сообщает, как получить разрешения на выполнение работ повышенной опасности во время военного положения.

Отмечается, что согласно статье 21 Закона Украины от 14.10.1992 №2694-XII "Об охране труда" работодатель должен получить разрешение на выполнение работ повышенной опасности и на эксплуатацию (применение) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности (далее – разрешение).

Центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере охраны труда, выдает разрешения на безвозмездной основе на основании заключения экспертизы состояния охраны труда и безопасности промышленного производства субъекта хозяйствования, проведенной экспертно-техническими центрами, принадлежащими к сфере управления центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную политику сфере промышленной и охраны труда.

Получение разрешения не требуется в случае эксплуатации (применения) оборудования повышенной опасности, принятого в эксплуатацию с выдачей соответствующего сертификата или в отношении которого зарегистрирована декларация о готовности к эксплуатации, а также в случае регистрации машин, механизмов, оборудования повышенной опасности центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны труда.

Срок действия разрешения составляет:

- на выполнение работ или на эксплуатацию машин, механизмов и оборудования повышенной опасности – пять лет (с последующим его продлением);

- на применение машин, механизмов и оборудования повышенной опасности – бессрочно.

Порядок выдачи разрешений на выполнение работ повышенной опасности и эксплуатации (применения) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 26.10.2011 №1107.

Список машин, механизмов, оборудования повышенной опасности утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 03.02.2021 №77.

Согласно постановлению КМУ от 24.03.2022 №357 "Некоторые вопросы выполнения работ повышенной опасности и эксплуатации (применения) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности на период действия военного положения" установлено, что:

- на период действия военного положения машины, механизмы, оборудование повышенной опасности, указанные в пунктах 2-9 группы А перечня машин, механизмов, оборудования повышенной опасности, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 3 февраля 2021 г. №77, эксплуатируются (применяются) на основании декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам охраны труда;

- на период действия военного положения машины, механизмы, оборудование повышенной опасности, указанные в пунктах 2-9 группы А перечня машин, механизмов, оборудования повышенной опасности, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 3 февраля 2021 г. №77, эксплуатируются (применяются) на основании декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам охраны труда;

- на период действия военного положения виды работ повышенной опасности, указанные в пунктах 4, 7-9, 11-21, 23-27, 29 и 30 группы А приложения 2 к Порядку выдачи разрешений на выполнение работ повышенной опасности и на эксплуатацию (применение) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 26 октября 2011 г. №1107, выполняются на основании декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам охраны труда;

- субъекты хозяйствования, которые получили право на эксплуатацию (применение) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности и/или выполнения работ повышенной опасности на основании декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам охраны труда с учетом подпунктов 1 и 2 этого пункта, не позднее одного месяца после прекращения или отмены военного положения должны получить соответствующие разрешительные документы в порядке, сроках и условиях, предусмотренных законодательством;

- срок действия документов разрешительного характера на эксплуатацию машин, механизмов, оборудования повышенной опасности и выполнения работ повышенной опасности, который истек в период действия военного положения, автоматически продлевается период действия военного положения и в течение месяца после его прекращения или отмены.

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