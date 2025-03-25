Кто должен платить рентную плату в 2025 году - разъяснение налоговиков

Управление налогообложения юридических лиц ГУ ГНС во Львовской области разъяснило, кто должен уплачивать рентную плату в 2025 году.

Плательщиками ренты являются хозяйствующие субъекты, которые имеют соответствующие специальные разрешения и осуществляют деятельность по использованию природных ресурсов (ст. 251 Налогового кодекса Украины):

- для пользования недрами с целью добычи полезных ископаемых субъекту хозяйствования необходимо специальное разрешение на пользование недрами, которое выдает Госгеонедра. Также плательщиками ренты по части добычи подземных вод без специального разрешения на пользование недрами являются землевладельцы и землепользователи, которые ведут хозяйственную деятельность по добыче подземных вод на основании разрешений на специальное водопользование (исключение — фермерские хозяйства);

- Ддя пользования недрами в других целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, субъекту также необходимо специальное разрешение от Госгеонедр, не связанное с добычей полезных ископаемых;

- для пользования радиочастотным спектром субъекту необходимы: разрешение на эксплуатацию радиочастотного устройства, лицензия на пользование радиочастотным спектром (ресурсом), лицензия на вещание от УГЦР либо присвоение радиочастоты;

- для специального водопользования субъекту необходимо получить разрешение на спецводопользование от Госводагентства, которое выдается через его территориальные органы. Такие субъекты, имеющие разрешение на пользование водой, могут одновременно быть плательщиками ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых в части добычи подземных вод (исключение — фермерские хозяйства) (пп. 252.1.4 НКУ);

- для специального пользования лесными ресурсами субъекту необходимо получить разрешение на специспользование леса от Гослесагентства.

Электронные разрешения можно получить онлайн через «Дію». Проверить информацию, например, о спецводопользовании, можно на Портале электронных услуг разрешений Госводагентства (перечень водопользователей). Аналогичные сервисы доступны и у других упомянутых регуляторов.

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