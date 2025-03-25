Стало известно, в каких случаях работник может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе

В Гоструда разъяснили особенности трудового законодательства во время военного положения.

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Юго-Восточное межрегиональное управление Госслужбы труда разъяснило особенности расторжения трудового договора по инициативе работника.

Статья 4 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» позволяет работнику, в связи с ведением боевых действий в районах, где расположено предприятие, учреждение или организация, и наличием угрозы для его жизни и здоровья, расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в срок, указанный в его заявлении.

Исключение составляют случаи принудительного привлечения к общественно полезным работам в условиях военного положения и привлечения к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что обязательно должен содержать трудовой договор.

Добавим, что должен делать работник, если он не согласен с приказом о приостановлении действия трудового договора.

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